Врачи оценили риск заражения COVID-19 дома

Сегодня, 17:18

Ольга Громова

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Врачи оценили риск заражения COVID-19 дома

Врачи считают, что риск заражения новой коронавирусной инфекцией дома минимальный при условии соблюдения режима самоизоляции. Риск принести COVID-19 в свое жилище из магазина также довольно небольшой, особенно если строго следовать профилактическим нормам.

Вирусолог и директор Института медицинской паразитологии Сеченовского университета Александр Лукашев в интервью ТАСС поведал, что коронавирус не переносится по воздуху, но он может передаваться через мельчайшие капельки. По словам специалиста, когда они высыхают, SARS-CoV-2 быстро гибнет.

«Есть исследования, когда вирус находили в пыли на большом расстоянии от людей, но в этих исследованиях находили не сам вирус, а нуклеиновую кислоту, его геном», - говорит вирусолог.

Лукашев обратил внимание на то, что коронавирус нового вида, который начал распространяться из Уханя, вне человеческого организма выявился не очень устойчивым.

Специалист не видит необходимости мыть все фрукты и овощи, которые человек приносит из маркета.

«У большинства людей, которые не входят в группу риска, не стоит задача на 100% защититься от распространения вируса. Нам нужно защититься на 95%, чтобы заболевание перестало распространяться. Тут не нужно доходить до паранойи. Если вы очень боитесь заразиться от продуктов, то можете протереть их тряпочкой», - объяснил собеседник агентства.

Инфекционист Евгений Тимаков в беседе с агентством напомнил, что коварный COVID-19 дольше всего может сохраняться на поверхностях из пластмассы, а также из инертных металлов. Инфицирование в таких случаях может зависеть и от иммунитета.

В любом случае, считают специалисты, при соблюдении социальной дистанции, ношении масок и перчаток, а также при избавлении от такой привычки, как касание лица руками, шансы заразиться минимальны.

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