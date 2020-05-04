У шести человек, прибывших из Таиланда в Ростов, выявили коронавирус

Власти Ростовской области контролируют приезжающих в регион на рейсах из-за рубежа.

Так, 3 мая в Ростов-на-Дону прибыл самолет из Таиланда с 120 пассажирами на борту. Известно, что самолет Уральских авиалиний вылетел по маршруту Пхукет - Ростов-на-Дону - Уфа - Екатеринбург 2 мая. В Ростове высадку произвели 24 человека. У шести из них выявили коронавирус. Двое из них – жители Краснодарского края, еще двое проживают в Волгоградской области. Об этом сообщил глава регионального Роспотребнадзора Евгений Ковалев.

Напомним, 5 мая в Ростове приземлился рейс из Турции. В Ростове из самолета вышли 64 пассажира, 16 из них отправлены в обсерватор, а остальных развезли по местам жительства, пишет Блокнот Ростов-на-Дону .

В ближайшее время в Ростовскую область вернутся россияне из Израиля. Рейс сообщением Тель-Авив – Ростов-на-Дону – Екатеринбург вылетит 7 мая.