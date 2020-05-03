После окончания карантина россиянам придется носить маски

Сегодня, 08:52

Александр Зуев

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После окончания карантина россиянам придется носить маски

После того как закончится карантин, россиянам придется носить маски. Такого мнения придерживается  врач-пульмонолог Королевской горбольницы Екатерина Громолюк. Иными словами, ношение маски станет привычным  делом,  таким же, как ежедневная чистка зубов.

Врач также отметила, что защитные свойства масок позволят справиться с эпидемией, если большинство людей будут их носить.

Громолюк рассказала о собственном опыте заболевания коронавирусом. Эксперт подчеркнула, что носила  маску с начала заболевания и это позволило избежать заражения других членов семьи.

Отметим, что масочный режим введен в ряде регионов, в том числе  в Самарской, Свердловской, Новосибирской, Владимирской, Ивановской областях, части Новгородской области и Кузбаса, на Камчатке и в Севастополе. С 12 мая ношение масок станет обязательным в Подмосковье.

Уже переболев, Екатерина Громолюк каждый день выходит из дома в маске, поскольку существует угроза заражения другой инфекцией, пишет Телеканал 360°.

Бытует мнение, что COVID-19 угрожает пожилым и людям с хроническими заболеваниями. В этой связи врач напомнила, что коронавирусом может заразиться любой человек, вне зависимости от возраста. Она добавила, что инфекция не щадит никого и практически каждый может перенести заболевание в тяжелой форме.

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