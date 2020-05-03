Ученые из США сделали прорыв в выявлении бессимптомного рака

Сегодня, 08:26

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Ученые из США сделали прорыв в выявлении бессимптомного рака
Взятие крови на анализ

Предполагалось, что по анализу крови человека, не имеющих никаких явных симптомов рака, можно обнаружить тот или иной вид смертельного недуга. Недавно в США успешно завершился эксперимент с анализом крови. Пока что подобный тест по крови - всего лишь проба и сами ученые медики признают, что алгоритм еще нужно совершенствовать. Но прорыв в выявлении рака есть. В исследовании приняли участие женщины в возрасте 65-75 лет.

Как отметил один из разработчиков теста Николас Пападопулос, сотрудник Университета Хопкинса, новое тестирование вкупе с уже существующими методами помогло выявить в 2 раза больше случаев рака. Так, у шести протестированных женщин был обнаружен бессимптомно протекающий рак яичников. Результаты медицинского исследования были обнародованы в журнале Science и озвучены на онлайн-конференции Американкой ассоциации по исследованию рака.

Ученые планируют и дальше изучать этот вопрос, теперь взяв для исследования кровь у мужчин разных возрастов и социальных групп. Это должно стать масштабным и окончательным экспериментом.

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