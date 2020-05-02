Евгений Комаровский рассказал, как нельзя лечить COVID-19

Популярный украинский телеведущий и врач-педиатр Евгений Комаровский предупредил, что антибиотики нельзя принимать для профилактики развития пневмонии при коронавирусе. По словам врача, утверждение о том, что антибиотики обладают профилактическим действием при лечении вирусных заболеваний, является мифом. Врач также отметил, что лечение антибиотиками может увеличить риск бактериальных осложнений.

Как подчеркнул Комаровский, чем активнее человек принимает антибиотики, тем больше в его организме будет появляться бактерий, устойчивых к различным лекарствам. Поэтому доктор предостерег от использования антибиотиков в целях профилактики пневмонии, так как это не так безопасно, как некоторые считают.

Ранее известный педиатр рассказал о том, что именно он предпримет в случае заражения коронавирусом. Прежде всего, врач сообщил бы об этом своим коллегам, пил бы жидкость литрами и ел бы много фруктов.

Отметим, что в России COVID-19 диагностировали у 145 268 человек, из них 1356 умерли, более 18 тысяч вылечились. В мире коронавирусом заразились более 3,5 миллиона человек, более 248 тысяч из них скончались, выздоровели свыше миллиона человек.