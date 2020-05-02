В Минздраве России назвали сроки пика эпидемии коронавируса

В ближайшие две недели Россия может оказаться на пике распространения коронавируса, а затем выйдет на плато - стабилизацию заболеваемости. Об этом рассказал заместитель директора Национального исследовательского медицинского центра физиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ Владимир Чуланов.

По мнению директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василия Акимкина, стабилизация эпидемической ситуации в Московском регионе наступит ближе к июня-началу июля. Акимкин также отметил, что вторая волна эпидемии накроет страну осенью.

А главный эпидемиолог Минздрава Николай Брико считает, что заболеваемость пока не вышла на плато. По его словам, ежедневный прирост новых случаев заражения составляет около 5,9%, а в начале эпидемии эти показатели были равны 27%.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что вторая волна заболевания может проявиться в виде второго пика на графике случаев инфицирования. По его мнению, такой сценарий возможен до тех пор, пока не возникнет коллективный иммунитет, пишет ТАСС .

На сегодня в России насчитывается 145 268 зараженных, скончалось 1 356 человек, выздоровели 18 095.