Попова: всплеск числа заболевших коронавирусом должен насторожить россиян

Глава Роспотребнадзора Анна Попова прокомментировала ситуацию с распространением коронавируса в стране.

Она подчеркнула, что сейчас наблюдается всплеск числа заболевших коронавирусом, передает РИА Новости . Это должно насторожить россиян и мотивировать их соблюдать режим самоизоляции. Сейчас еще слишком рано расслабляться и ослаблять действующие в стране ограничения.

«В эпидемиологии нет такого - судить по одному дню... пока это всплеск, значимая цифра, и сегодня она должна насторожить наших граждан, насторожить и еще раз заставить задуматься о том, все ли мы делаем правильно. И остановить от неправильных поступков, остановить от нарушения тех требований, которые сегодня сохраняются», - сказала Попова в эфире телеканала «Россия 24».

Она сообщила, что лишь после 12 мая можно будет начать обсуждения смягчения ограничений. Попова считает, что все действующие ограничения не будут сниматься одновременно. Уже сейчас понятно, заявила глава Роспотребнадзора, что последним будет снято ограничение на проведение общественных мероприятий.