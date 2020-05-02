Дефицит витамина D повышает риск смерти от коронавируса

Медики из США выяснили, что дефицит витамина D увеличивает шансы развития тяжелых форм коронавирусного заболевания. Об этом говорится в публикации, размещенной в электронной библиотеке medRxiv.

Исследователи обращают внимание на то, что нехватка витамина приводит к возрастанию рисков заболеть коронавирусом именно в тяжелой форме на 15 процентов.

Работа продемонстрировала, что именно витамин D выполняет роль сдерживающего фактора. В частности, он подавляет чрезмерную активность иммунной системы, выражением которой является сильное воспаление, вследствие чего иммунитет начинает атаковать вполне здоровые клетки организма.

«Предварительный анализ, объединивший результаты наблюдений за развитием COVID-19 и результаты изучения свойств витамина D, показывает, что это вещество может снижать смертность от коронавирусной инфекции, подавляя так называемый цитокинный шторм», - приводит ТАСС фрагмент из публикации.

О возможной статистической связи между нехваткой этого витамина и увеличением риска умереть от коронавируса еще месяц назад предупредили ученые из Великобритании.