Дефицит витамина D повышает риск смерти от коронавируса

Медики из США выяснили, что дефицит витамина D увеличивает шансы развития тяжелых форм коронавирусного заболевания. Об этом говорится в публикации, размещенной в электронной библиотеке medRxiv.
Исследователи обращают внимание на то, что нехватка витамина приводит к возрастанию рисков заболеть коронавирусом именно в тяжелой форме на 15 процентов.
Работа продемонстрировала, что именно витамин D выполняет роль сдерживающего фактора. В частности, он подавляет чрезмерную активность иммунной системы, выражением которой является сильное воспаление, вследствие чего иммунитет начинает атаковать вполне здоровые клетки организма.
О возможной статистической связи между нехваткой этого витамина и увеличением риска умереть от коронавируса еще месяц назад предупредили ученые из Великобритании.
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