Ученые назвали условия формирования стойкого иммунитета к коронавирусу

Доктор медицинских наук, профессор патофизиологии Первого МГМУ имени Сеченова Антон Ершов рассказал "Российской газете", при каких условиях может быть сформирован стойкий иммунитет против коронавируса. Ершов утверждает, что оптимальным вариантом для образования иммунитета является протекание болезни в средней форме без чрезмерного применения лекарственных препаратов.

Он отметил, что препятствовать формированию нужной степени защиты могут очень легкая или крайне тяжелая форма заболевания. При легкой форме течения заболевания в организме человека нет такого количества вируса, которое необходимо для формирования иммунитета против инфекции.

«Во втором случае, если болезнь протекает очень тяжело, организм находится в стрессовом состоянии и все его ресурсы затрачиваются на поддержание жизнедеятельности в настоящее время, а на формирование иммунитета на будущее у него сил не остается», — объяснил медик.

Ершов добавил, что поскольку этот вирус новый, он еще недостаточно изучен медицинской наукой.

«Поскольку это SARS, существует вероятность, что иммунитет к COVID-19 также будет сохраняться два года. Однако подтвержденных данных об этом пока нет», — заключил эксперт.

Специалист отметил, что новый коронавирус является сезонным заболеванием, которое будет активизироваться осенью и зимой. Он также утверждает, что если в России не получится прекратить распространение вируса до осени, есть вероятность второй волны эпидемии. Также ученый оценил, что для изготовления необходимого количества доз вакцины от коронавируса понадобится от полутора до двух лет с момента ее создания.

Всего за время пандемии COVID-19 вирусом инфицировано более 3,3 миллиона человек, из них около 238 тысяч человек умерли, более миллиона выздоровели. Пандемия коронавируса затронула большинство стран мира.