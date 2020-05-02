Замдиректора НИИ Пастера объяснил сложность диагностики COVID-19

Заместитель директора по инновационной работе НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, доктор биологических наук Александр Семенов рассказал, в чем заключаются трудности во время диагностики нового коронавируса.

Ученый отметил, что существующие в России тесты на коронавирус достаточно высокого качества. Кроме того, Роспотребнадзор недавно даже повысил их чувствительность. Однако при неправильном их использовании могут возникать ошибки. Так, тест покажет отрицательный результат, если материал из ротоглотки брать у серьезно больного на десятый-двенадцатый день от начала заболевания, у недавно заразившегося или просто при подозрении на коронавирус. Это специалист объясняет тем, что у давно болеющего человека вирус проник глубоко в легкие, и найти его в ротоглотке уже невозможно. Семенов отметил, что следует брать на анализ правильный материал в нужное время.

Специалист утверждает, что процедура может быть ускорена при помощи цифровых технологий, поскольку ждать результат можно и четверо суток. В НИИ Пастера их стараются выдавать через 12 часов, однако при этом удается сделать всего 600 анализов в сутки.

Эксперт утверждает, что в России низкая смертность, поскольку вовремя был перенят благополучный опыт других стран, которые были затронуты эпидемией раньше. Также у граждан России, особенно пожилых людей, высокая социальная ответственность, и они привержены к соблюдению режима самоизоляции, пояснил Семенов.

Ранее ученые из Центра стволовых клеток в Абу-Даби получили патент на разработку современного метода лечения коронавируса от министерства экономики ОАЭ. Данный метод представляет извлечение стволовых клеток из крови больного человека и их повторное введение после активации.

По состоянию на 3 мая, за последние сутки, в России коронавирус обнаружили более чем у 10 тыс. человек, из них в Петербурге — у 295. Скончались в России 1280 человек, в Петербурге - 34 больных.