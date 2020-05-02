Для зараженных коронавирусом оказался опасен гепарин

Препарат Гепарин, который используют при лечении коронавируса, опасен для жизни пациентов. Об этом рассказали китайские ученые, которые отметили, что лекарство с Гепарином может вызывать у зараженных коронавирусом пациентов непереносимость и тромбоцитную недостаточность. Это обусловлено тем, что иммунитет начинает вырабатывать антитела, которые могут соединяться с молекулами Гепарина.

Антитела атакуют тромбоциты, с которыми взаимодействует Гепарин, что чревато массовой гибели клеток, из-за чего не удается не только избавиться от тромбов, но вместо этого появляются новые. В этом случае увеличивается риск гибели пациентов от COVID-19. Такие осложнения возникли у 40% зараженных, у которых болезнь протекала в сложной форме. При этом обычно такие осложнения возникают у 1% больных.

Исследователи из Института биотехнологий Пекина, изучив истории болезней 61 пациента в Ухани, выяснили, что 46 из них не выжили, а у 25 больных наблюдалось снижение уровня тромбоцитов в крови, пишет Аргументы недели . Для того чтобы разжижать кровь у больных коронавирусом, следует использовать другие противосвертывающие препараты.