В Минздраве рассказали об основных путях заражения коронавирусом

Коронавирус в условиях закрытых границ с другими странами, передается в России за счет вторичных и третичных случаев. Об этом сообщил академик РАН, профессор, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико в интервью «Российской газете».

Брико напомнил, что еще в конце января появились ограничения на границе с Китаем. По мере развития эпидемии карантинные меры ужесточались. Благодаря этому удалось замедлить скорость распространения коронавирусной инфекции и успеть мобилизировать медицинскую службу.

Коронавирус практически не был завезен в Россию из Китая. Большинство инфицированных прибыли из европейских стран. Так, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за последние полтора месяца из-за границы прибыли более 120 тысяч человек. Так инфекция многократно распространилась.

Наиболее активно вирус распространяется при тесных контактах в семье, в местах большого скопления людей и в коллективах с длительным нахождением людей. Больше всего коронавирус распространяется в таких местах как воинские коллективы, учреждения образования, дома престарелых, психоневрологические диспансеры, учреждения ФСИН и т.п.

Брико сообщил, что давать какие-либо прогнозы об окончании эпидемии пока сложно. Специалист заявил, что говорить о том, на какой стадии эпидемии находится Россия можно будет после 12 мая при условии соблюдения гражданами карантинных мер.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что вполне вероятно появление второй волны эпидемии. Такая ситуация может повторяться снова и снова, пока не сформируется коллективный иммунитет. В таком случае, передача вируса может прерываться. Профессор Антон Ершов утверждает, что новый коронавирус - это сезонное заболевание, которое будет активироваться осенью и зимой.

Россия занимает 7 место по количеству инфицированных, которое составляет 134 687 человек. Всего за весь период эпидемии от коронавируса в стране умерли 1280, а вылечились 16 639 человек.