Названа причина ослабленного иммунитета у современных людей

Сегодня, 12:07

Александр Зуев

0

Image 16+
Названа причина ослабленного иммунитета у современных людей
Таблетки

У современных людей иммунитет ослаблен из-за бесконтрольного приема антибиотиков. Об этом рассказала врач аллерголог–иммунолог Марина Аплетаева. По словам врача, дети и взрослые в последнее время стали часто болеть. Заболевания, вызванные инфекциями, протекают тяжело и вызывают осложнения. Как правило, антибиотики принимают любители самолечения и порой даже врачи. Многие люди не боятся болеть, так как знают: им помогут антибиотики. Зачастую люди начинают принимать эти препараты, как только начнет першить горло, однако у антибиотиков есть определенная задача — уничтожать бактерии.

Из-за употребления антибиотиков иммунная система человека становится менее чувствительной.

Иммунолог подчеркнула, что антибиотики не могут уничтожить вирусы. Они способны всего лишь противостоять бактериальным инфекциям, которые проявляются при осложнениях, вызванных вирусными заболеваниями. А при появлении новых вирусов, организм может не справиться с ними, пишет Lenta.ru.

Марину Аплетаеву поддержала ее коллега, доцент кафедры иммунологии РНИМУ имени Пирогова, аллерголог-иммунолог Ольга Пащенко. Бесконтрольное употребление антибиотиков грозит гибелью нормальной микрофлоры организма, которая является неотъемлемой частью иммунной системы, сказала она. По словам эксперта, происходит усиление резистентности патогенов к антибиотикам за счет мутаций генома вирусов и бактерий.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Врач-отоларинголог назвал главный признак заболевания коронавирусом

Вчера, 20:04

Коронавирус способен проникать в клетки большинства млекопитающих

Вчера, 16:47

Эпидемиолог призвал не бояться роста числа заражений коронавирусом в России

Вчера, 16:06

Врач-психотерапевт назвала признаки «карантинной депрессии»

Вчера, 14:23

Ученые из Германии разработали «единственную приемлемую стратегию» в борьбе с коронавирусом

Вчера, 11:00

Главврач больницы в Коммунарке рассказал, как у него протекал коронавирус

Вчера, 10:11

Названы симптомы рака, на которые обычно не обращают внимания

Вчера, 08:57

В Петербурге врачей могут лишить компенсации за заражение коронавирусом

2-05-2020, 18:34

В Волгограде умер 57-летний мужчина с коронавирусом - он десятая жертва

2-05-2020, 13:48

Ученые выявили пять кожных проявлениях коронавируса

2-05-2020, 11:48

В Роспотребнадзоре объяснили, как отличить аллергию от коронавируса

2-05-2020, 08:27

В Петербурге в НИИ скорой помощи выявили 111 сотрудников с коронавирусом

1-05-2020, 18:07

Директор НИИ им. Склифосовского рассказал, что инкубационный период коронавируса может длиться три недели

1-05-2020, 17:26

В Армении умерла 27-летняя пациентка с коронавирусом

1-05-2020, 17:02

Ученые смоделировали 3D-модель распространения коронавируса в самолете

1-05-2020, 15:03

Врач рассказала, какие диеты увеличивают риск заражения коронавирусом

1-05-2020, 14:14

В России в пяти регионах резко выросла заболеваемость пневмонией

1-05-2020, 11:13

ВОЗ выявила необычную болезнь у детей в шести странах мира

1-05-2020, 08:24

В Москве искусственный интеллект ставит «коронавирусные» диагнозы

30-04-2020, 23:35

В ВОЗ заявили, что наличие антител не исключает возможность заражения коронавирусом

30-04-2020, 21:21

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров