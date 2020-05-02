Названа причина ослабленного иммунитета у современных людей

У современных людей иммунитет ослаблен из-за бесконтрольного приема антибиотиков. Об этом рассказала врач аллерголог–иммунолог Марина Аплетаева. По словам врача, дети и взрослые в последнее время стали часто болеть. Заболевания, вызванные инфекциями, протекают тяжело и вызывают осложнения. Как правило, антибиотики принимают любители самолечения и порой даже врачи. Многие люди не боятся болеть, так как знают: им помогут антибиотики. Зачастую люди начинают принимать эти препараты, как только начнет першить горло, однако у антибиотиков есть определенная задача — уничтожать бактерии.

Из-за употребления антибиотиков иммунная система человека становится менее чувствительной.

Иммунолог подчеркнула, что антибиотики не могут уничтожить вирусы. Они способны всего лишь противостоять бактериальным инфекциям, которые проявляются при осложнениях, вызванных вирусными заболеваниями. А при появлении новых вирусов, организм может не справиться с ними, пишет Lenta.ru .

Марину Аплетаеву поддержала ее коллега, доцент кафедры иммунологии РНИМУ имени Пирогова, аллерголог-иммунолог Ольга Пащенко. Бесконтрольное употребление антибиотиков грозит гибелью нормальной микрофлоры организма, которая является неотъемлемой частью иммунной системы, сказала она. По словам эксперта, происходит усиление резистентности патогенов к антибиотикам за счет мутаций генома вирусов и бактерий.