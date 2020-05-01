Коронавирус способен проникать в клетки большинства млекопитающих

Ученые прибегли к сравнению структуры ключевых белков, которые SARS-CoV-2 использует для проникновения в клетки, 215 видов рыб, птиц, рептилий и млекопитающих. И это убедило их в том, что коронавирус может проникать в клетки большинства млекопитающих.

Исследователи ранее установили, что SARS-CoV-2 для того, чтобы проникнуть в легкие человека, использует молекулы белка ACE2, который выстилает определенные типы клеток альвеол. Они играют ключевую роль в обеспечении вируса SARS - возбудителя атипичной пневмонии. В ходе исследования было выяснено, что заразиться им могут не все животные, которые вскармливают потомство молоком. Причина - в кодирующем белке гена. У последнего имеются различные вариации в геномах животных.

Опыты показали, что вариации не мешают заражению кошек, хорьков и обезьян, но мешают в большинстве случаев проникновению вируса в организмы мышей, крыс и далее.

Посему макаки-резусы сейчас являются основными модельными животными при изучении нового коронавируса и тестировании лекарств, отмечает ТАСС .

«Мы детально просчитали то, как вирус соединяется с белками различных классов позвоночных живых существ. Эти расчеты подтвердили, что SARS-CoV-2 может проникать в клетки большинства млекопитающих, однако они ставят под сомнение то, что он может поражать рыб, рептилий и птиц», - поведали молекулярные биологи.

В то же время расчеты ученых указывают, что большинство позвоночных животных, если они не являются млекопитающими, не должны быть подвержены коронавирусу. Но при этом 26 видов млекопитающих теоретически могут заражаться.

Статья ученых на bioRxiv еще не была рецензирована другими учеными, поэтому к ее выводам следует относиться осторожно.