В Петербурге врачей могут лишить компенсации за заражение коронавирусом

Вчера, 18:34

Александр Зуев

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В Петербурге врачей могут лишить компенсации за заражение коронавирусом

В Петербурге врачей могут лишить компенсации за заражение коронавирусом. Будут созданы специальные комиссии для определения причины инфицирования, исходя из которых медика признают или не признают пострадавшим. Об этом сказано в распоряжении администрация Петербурга. 

В комиссию войдут заместитель главврача медучреждения, начальник пострадавшего врача, а также представитель охраны труда и член профсоюза. Выяснять обстоятельства будут в течение пяти дней с подачи заявления.

В документе будут указаны суммы компенсаций. Так, за смерть медработника с коронавирусом будет выплачен один миллион рублей, за инвалидность — 500 тысяч, за заражение без осложнений — 300 тысяч. Чтобы получить компенсацию медик должен заразиться при выполнении служебных обязанностей. Правда, каким образом будет устанавливаться этот факт, неизвестно.

А если врач умирает «от сопутствующих заболеваний», то его семья ничего не получит.

Члены комиссии будут указывать причину заражения или смерти, а также оценивать степень вины врача в процентах.

Далее комиссия будет указывать, стоит ли признать медика пострадавшим из-за того, что он оказывал помощь пациентам, пишет Медиазона.

Отметим, в Петербурге коронавирусом заразились около 250 врачей, санитаров и фельдшеров, скончались восемь.

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