В Коммунарке главврач больницы высказался за продление карантина

Сегодня, 17:53

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В Коммунарке главврач больницы высказался за продление карантина

Денис Проценко, занимающий пост главного врача местной больницы в населенном пункте Коммунарка, высказался за продление карантина и самоизоляции из-за COVID-19. 

Такое заявление доктор накануне заседания подкомиссии. На нем будут обсуждать количество смертей от коронавируса. 

В ходе проведенной работы было проанализировано 52 летальных случая. После их детального рассмотрения Проценко объявил о своем личном желании продлить карантин и самоизоляцию граждан на майские праздники. 

Свое обращение к общественности врач подкрепил графиками. В 70% случаев людям, погибшим от COVID-19, было больше 70 лет. В 22% это люди в возрасте от 61 до 70 лет. В 16% случаев - от 51 до 60. И 14% припадает на людей в возрасте от 36 до 50 лет.

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