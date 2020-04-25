В Липецке за халатность в работе с коронавирусными больными уволили медиков

В Липецке за проявленную халатность в работе с зараженными коронавирусом уволены трое медиков, которые работали в больницах города - два замглавврача и старшая медсестра. Об этом проинформировали в администрации области.

«Принят ряд кадровых решений в отношении липецких медиков, которые не соблюдали необходимые противоэпидемические правила при работе с пациентами, инфицированными коронавирусом», - сказано в официальном сообщении.

Случаи халатности, допущенные персоналом, всплыли в Липецкой городской больнице № 4 "Липецк-Мед", Липецкой областной клинической больнице и в Долгоруковской районной больнице, отмечает РИА Новости. При этом медиками региона во избежание стремительного распространения коронавируса приняты серьезные противоэпидемические меры. В частности, в областной больнице закрыты два отделения - кардиология и пульмонология. В четвертой больнице Липецка временно закрыто пульмонологическое отделение.

«По случаю каждого заноса инфекции проведены служебные расследования. По их результатам уволены заместитель главного врача по медицинской части и старшая медицинская сестра Липецкой горбольницы № 4 "Липецк-Мед", заместитель главного врача по эпидемиологическим вопросам Липецкой областной клинической больницы», - уточнили в администрации.

Отмечается, что по Долгоруковской районной больнице эпидемиологическое расследование еще проводится, оргвыводы будут сделаны по его результатам. В Липецкой области по состоянию на 27 апреля зафиксировано 330 случаев новой коронавирусной инфекции.