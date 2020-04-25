В Новосибирской области коронавирусом заразился уже 61 медик

В Новосибирской области выросло число медиков, заразившихся новым коронавирусом. Вчера в регионе инфицированных работников медицинской сферы было 52, а по состоянию на сегодня количество увеличилось еще на девять. Об этом оповестил министр здравоохранения региона Константин Хальзов. Таким образом, в Новосибирской области COVID-19 болеет уже 61 медработник. Среди новых инфицированных трое являются медработниками, шесть - из числа вспомогательного персонала. Один из случаев был выявлен в больнице РЖД, передает «НГС».

Вчера, отмечает издание, был озвучен список медучреждений, работники которых заразились коронавирусной инфекцией. Это станция скорой медицинской помощи, больницы № 11 и 25, горбольница № 1, областная больница, Черепановская ЦРБ, ЦКБ Академгородка, а также четыре городских поликлиники - № 2, 21, 22, 19.

Все инфицированные медработники находятся в больницах. У 35 процентов больных заболевание протекает бессимптомно, у 25 процентов - с внебольничной пневмонией, у остальных отмечаются проявления ОРВИ. Всего же на территории Новосибирской области на коронавирус были протестированы почти четыре тысячи медработников.