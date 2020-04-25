Кардиохирург дал «сердечникам» советы на время пандемии коронавируса

COVID-19 чаще всего протекает в более сложной форме у людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Поэтому врачи рекомендуют им особенно тщательно соблюдать условия карантина.

Филипп Палеев - профессор, доктор медицинских наук, первый заместитель гендиректора по научной работе ФГБУ "НМИЦ кардиологии" Минздрава России, член-корреспондент РАН считает, что людям с ССЗ необходимо самостоятельно контролировать свое давление, поскольку во время карантина они не могут посещать поликлинику. Измерять давление следует 4-5 раз в день, а результаты записывать в дневник.

"При значительном отклонении цифр от ваших средних показателей необходимо связаться с вашим врачом", - говорит Палеев.

Он подчеркнул, что за полчаса до процедуры не следует курить, употреблять кофе или чай и заниматься спортом. Также профессор рассказал при каких симптомах необходимо вызывать скорую помощь: резкая слабость, нехватка воздуха, боли в груди, нарушение речи и другие острые признаки.

Лечение от COVID-19 пациентов с ССЗ должно особо контролироваться, ведь некоторые противовирусные препараты могут влиять на системы сердца и печени. Подобные препараты самостоятельно принимать не рекомендуется. Достоверных данных о том, что люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями чаще болеют на коронавирус, нет, но данная инфекция может ухудшить течение хронических заболеваний.

"У большинства умерших от COVID-19 были сопутствующие патологии - ишемическая болезнь сердца, хроническая сердечная недостаточность, артериальная гипертония, сахарный диабет и другие", - добавил кардиолог.

Врач-кардиолог Антон Радионов порекомендовал тем, у кого есть хронические заболевания заранее выписать список поставленных диагнозов и список регулярно принимаемых препаратов с дозировками для того, чтобы медики смогли просчитать риск лекарственных взаимодействий.

"Самое первое и наиболее важное сейчас при профилактике нового инфекционного заболевания вместе с осложнениями для сердечно-сосудистой системы - это соблюдение всех норм самоизоляции и карантина", - констатирует российский кардиохирург, профессор кафедры сердечно-сосудистой хирургии в НМИЦ имени Алмазова Евгений Михайлов.