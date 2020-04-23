Подмосковье попросило Минобороны помочь в борьбе с коронавирусом

Сегодня, 17:57

Александр Зуев

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Подмосковье попросило Минобороны помочь в борьбе с коронавирусом

По просьбе губернатора Московской области Андрея Воробьева медики Минобороны РФ окажут помощь в лечении больных коронавирусом. Такую новости сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Как он отметил, поступил запрос на  реанимационные, сестринские, врачебно-сестринские бригады, после чего было принято решение об оказании помощи.

Не так давно Шойгу сообщил, что в Вооруженных силах сформировано 65 реанимационных врачебно-сестринских бригад.

В свою очередь, Воробьев заявил, что ситуация с коронавирусом в регионе управляемая, хотя признал, что количество зараженных коронавирусом растет. Он также заявил, что в регионе создан запас препаратов для лечения коронавируса. Также для медиков будет приобретено еще по 300 тыс. костюмов и респираторов, 200 тыс. масок и перчаток. 

Всего в регионе коронавирус подтвержден у 7 тыс. 889 человек.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Одинцово открылся инфекционный военный центр на 100 коек. В штате центра будет работать 131 человек, среди них 27 врачей, пишет Интерфакс - Россия.

Надо также сказать, что военные принимают активное участие в борьбе с пандемией коронавируса. Так, в 15 российских регионах возводятся 16 центров для зараженных инфекцией.

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