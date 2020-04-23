В США расширили список симптомов коронавируса

Сегодня, 10:27

Ольга Громова

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В США расширили список симптомов коронавируса

Американский Центр по контролю и профилактике заболеваний расширил список симптомов заболевания COVID-19, которое вызывает коронавирус нового типа. Опубликован он на официальном сайте организации.

Ранее список симптомов, указывающих на возможное заражение коронавирусом, состоял всего из трех симптомов - высокой температуры, кашля и одышки. Однако со вчерашнего дня перечень был значительно расширен. Теперь в нем значатся девять симптомов.

Специалисты добавили озноб, мышечные боли, головные боли и боли в горле, внезапное чувство усталости, потеря обоняния и вкуса.

Эксперты Центра по контролю и профилактике заболевания (США) также указали на четыре состояния, при которых больным требуется незамедлительная медицинская помощь.

Вызывать бригаду стоит в срочном порядке тем, у кого наблюдается затрудненное дыхание, непрекращающиеся боли в грудной клетке, а также спутанность сознания и цианоз - так называется синюшность губ и кожных покровов лица.

Симптомы могут проявиться в течение 2-14 дней после заражения.

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