Вспышки ВИЧ-инфекции после эпидемии коронавируса ожидают в России

Вчера, 20:01

Ольга Громова

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Вспышки ВИЧ-инфекции после эпидемии коронавируса ожидают в России

В России после пандемии коронавируса может случиться вспышка ВИЧ. Причина кроется в введении ограничительных мер, которые не лучшим образом повлияли на работу по профилактике ВИЧ, говорится в публикации газеты «Известия».

В Кемерово, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и ряде других городов уже приостановлен скрининг на вирус иммунодефицита.

СПИД-центры теперь принимают только тяжелобольных, деятельность их сейчас состоит, преимущественно, в развозе лекарственных препаратов. Это объясняется тем, что многие сотрудники СПИД-центров брошены на борьбу с коронавирусом.

Специалисты отмечают, что программы низкопорогового скрининга, которые позволяли россиянам проверяться на инфекцию анонимно, почти полностью остановлены.

«В связи с отсутствием доступа к программам, например, для наркопотребителей, по которым они могли пройти тест на ВИЧ-инфекцию, получить помощь врачей, действительно может произойти вспышка инфекции», — цитирует издание заместителя руководителя петербургского фонда «Гуманитарное действие» Алексея Лахова.

Некоммерческие организации свою деятельность временно приостановили, поэтому сейчас работают лишь небольшое количество анонимных кабинетов.

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