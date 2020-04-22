Вспышки ВИЧ-инфекции после эпидемии коронавируса ожидают в России

В России после пандемии коронавируса может случиться вспышка ВИЧ. Причина кроется в введении ограничительных мер, которые не лучшим образом повлияли на работу по профилактике ВИЧ, говорится в публикации газеты «Известия».
В Кемерово, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и ряде других городов уже приостановлен скрининг на вирус иммунодефицита.
СПИД-центры теперь принимают только тяжелобольных, деятельность их сейчас состоит, преимущественно, в развозе лекарственных препаратов. Это объясняется тем, что многие сотрудники СПИД-центров брошены на борьбу с коронавирусом.
Специалисты отмечают, что программы низкопорогового скрининга, которые позволяли россиянам проверяться на инфекцию анонимно, почти полностью остановлены.
Некоммерческие организации свою деятельность временно приостановили, поэтому сейчас работают лишь небольшое количество анонимных кабинетов.
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