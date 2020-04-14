Минздрав уточнил новые данные об инкубационном периоде коронавируса

Сегодня, 11:43

Александр Зуев

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Минздрав уточнил новые данные об инкубационном периоде коронавируса
Вирус COVID-19

Инкубационный период коронавируса может составлять и более 14 дней. Об этом заявила главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова. Она также подчеркнула, что более продолжительные сроки инкубационного периода могут быть при передаче инфекции от животных. Ранее доктор биологических наук, профессор МГУ Ольга Карпова заявила, тяжесть протекания болезни зависит от способа заражения. Так, можно заразиться вирусом, который прошел через несколько людей, в результате чего ослаб. А можно — от разносчиков и от летучей мыши, в том числе. Как отметил вирусолог, всего известно 39 коронавирусов и некоторые из них безопасно циркулирует в человеческой популяции, а другие могут заражать людей.

По мнению ученых из Калифорнийского университета, SARS-CoV-2 мутирует в восемь-десять раз медленнее вирусов гриппа. Это указывает на то, что симптомы и тяжесть протекания заболевания не зависят от штамма. Различия в течении болезни у разных пациентов связаны с состоянием здоровья и работой иммунной системы говорят ученые. А эксперты из Школы общественного здравоохранения имени Джона Хопкинса провели исследование и выяснили, что COVID-19 проявляет себя через 11,5 дней после попадания в организм человека, пишет РИА Новости.

По состоянии на 17 апреля в России выявили около 28 тысяч зараженных, более 2300 пациентов вылечились, 232 скончались.

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