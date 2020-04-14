После пандемии коронавируса предсказано опустошение популярных пляжей

После пандемии популярные пляжи Испании перестанут быть таковыми из-за введения новых мер, которые станут обязательными. Не исключено, что прибрежные районы, переполненные туристами, превратятся в более опустошенные.

Как сообщила министр туризма Испании Рейес Марото, такая ситуация возможна в связи с тем, что отдыхающие будут обязаны соблюдать дистанцию, равную шести футам ( 1,8 метра). При этом Марото ничего не сказала о том, с помощью каких мер будут контролировать соблюдение правил. Сейчас в Испании закрыты все пляжи и введен запрет на купание в море. Ограничения будут действовать до мая 2020 года. А ведь многим известно, что насколько были переполнены знаменитые испанские пляжи.

Наряду с этим министр туризма заявила, что выход туристического сектора из кризиса, связанного с пандемией, будет медленным. При этом рентабельность сектора туризма будет снижена, цифру в 87 миллионов туристов повторить точно не удастся, заявила министр. По словам Рейес Марото, необходимо, чтобы туристический сектор продержался дольше, чем другие сектора.

Как отметила министр, правительство будет стимулировать национальный туризм, а международный станет дороже, пишет Турпром .

Ранее глава ЕС Урсула фон дер Лейен призвала европейцев не планировать летние каникулы, так как карантинные меры могут продлиться до сентября. К слову, эксперты из Центра по контролю и профилактике заболеваний США, проводившие исследования для ВОЗ, заявили, что коронавирус может распространяться в радиусе 4 м от заразившегося.