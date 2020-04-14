Ведущий пульмонолог России дал советы по профилактике коронавируса

Сегодня, 11:04

Ольга Громова

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Ведущий пульмонолог России дал советы по профилактике коронавируса
Профилактика коронавируса

Ведущий пульмонолог России, завкафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова академик РАН Александр Чучалин во время беседы с корреспондентами портала «Православие.ру» поделился советами по профилактике коронавируса. Он призвал тщательно соблюдать рекомендации вирусологов и эпидемиологов и стараться свести до минимума контакты с людьми, соблюдать социальную дистанцию, носить защитные маски, не забывать закрывать лицо при кашле и особенно тщательно следить за гигиеной ротовой полости.

На последнем пункте он остановился отдельно, напомнив, что слизистые являются входными вратами для коронавируса.

«Я настойчиво советую: вернувшись, промойте нос, глубоко прополоскайте горло, удалите слизь, которая там скопилась, с тем чтобы вместе с этой слизью удалить в том числе и вирусные частицы, пропускаемые нами через дыхательные пути», — приводит слова врача «Лента».


Чучалин также считает, что россиянам следует пропить витамины А, Е, С и D, применять солевые растворы с цинкосодержащими и железосодержащими минералами. Они, по его словам, помогают управлять окислительными процессами и укрепляют защитные механизмы слизистых оболочек. Но витамины в капсулах - это одно, а витамины и минералы в свежих овощах и фруктах - другое. Академик особо выделил морковь. Этот оранжевый овощ самый большой помощник слизистых.

Также он посоветовал кушать мед, который хорошо очищает слизистые оболочки. Естественно, совет для тех, у кого нет аллергии на продукты пчеловодства.

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