Ведущий пульмонолог России дал советы по профилактике коронавируса

Ведущий пульмонолог России, завкафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова академик РАН Александр Чучалин во время беседы с корреспондентами портала «Православие.ру» поделился советами по профилактике коронавируса. Он призвал тщательно соблюдать рекомендации вирусологов и эпидемиологов и стараться свести до минимума контакты с людьми, соблюдать социальную дистанцию, носить защитные маски, не забывать закрывать лицо при кашле и особенно тщательно следить за гигиеной ротовой полости.
На последнем пункте он остановился отдельно, напомнив, что слизистые являются входными вратами для коронавируса.
Чучалин также считает, что россиянам следует пропить витамины А, Е, С и D, применять солевые растворы с цинкосодержащими и железосодержащими минералами. Они, по его словам, помогают управлять окислительными процессами и укрепляют защитные механизмы слизистых оболочек. Но витамины в капсулах - это одно, а витамины и минералы в свежих овощах и фруктах - другое. Академик особо выделил морковь. Этот оранжевый овощ самый большой помощник слизистых.
Также он посоветовал кушать мед, который хорошо очищает слизистые оболочки. Естественно, совет для тех, у кого нет аллергии на продукты пчеловодства.
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