Патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом

Сегодня, 10:20

Александр Зуев

0

Image 16+
Патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
Эпидемия коронавируса

Врач-патологоанатом, клинический фармаколог Александр Эдигер высказал мнение об изменениях в легких человека при поражении коронавирусом. Свои выводы доктор основывал на наблюдении за больными с коронавирусом, а также на том, что он видел при вскрытии скончавшихся от инфекции. Патологоанатом уверен, что изменения, которые происходят в легких больного коронавирусом, не являются пневмонией.

Эдигер объяснил, что воспаление легких связано с микробным или микробно-вирусным возбудителем или формированием сложной ассоциации возбудителей. По словам эксперта, воспаление имеет ограниченный по времени процесс. Летальный исход этого процесса происходит в самом крайнем случае. А при коронавирусе происходит поражение стенок сосудов и клеток крови, заявил Эдигер. Он также отметил, что при коронавирусе легкие не являются мишенью. В первую очередь поражаются рецепторы, которые есть как в легких, так и в сосудах, и в пищеварительном тракте, заметил врач.

Вместе с тем Эдигер упомянул китайских медиков, которые утверждают, что инфекция атакует гемоглобин в эритроцитах. Это приводит к гипоксическому синдрому - нехватке кислорода. Иными словами, при коронавирусе гипоксия возникает потому, что легкие утрачивают возможность перевода кислорода из воздуха в кровь, пишет Дни.ру. Наряду с этим эксперт заявил, что его выводы чрезвычайно важны, поскольку медики имеют дело со специфичным поражением легких, а не с пневмонией в чистом виде.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Врач оценил вероятность повторения итальянского сценария в РФ

14-04-2020, 16:19

Медик рассказал о парадоксальной ситуации в Москве с коронавирусом

14-04-2020, 15:57

В Китае начались клинические испытания трех вакцины от коронавируса

14-04-2020, 14:56

Профессор из Петербурга Шенфельд рассказал, что осложняет течение коронавируса

14-04-2020, 14:43

У вируса COVID-19 обнаружили слабое место

14-04-2020, 13:50

Академик РАН Малеев спрогнозировал ситуацию с коронавирусом на пике эпидемии

14-04-2020, 13:07

Путин заявил об изменении ситуации с коронавирусом в России не в лучшую сторону

14-04-2020, 12:46

В ВОЗ оценили возможность повторного заражения COVID-19

14-04-2020, 12:08

Доктор Зайцев назвал 5 мест с самым высоким риском заражения коронавирусом

14-04-2020, 11:58

Диетолог Гинзбург назвал дешевую альтернативу имбирю

14-04-2020, 10:04

В Китае предрекли вторую волну коронавируса в ноябре

13-04-2020, 22:21

В Крыму больной с коронавирусом мог заразить 64 человека

13-04-2020, 14:25

Новый коронавирус быстрее размножается, чем Sars 2003

13-04-2020, 11:23

Китайские ученые выявили новые симптомы коронавируса

13-04-2020, 07:51

В ВОЗ назвали причину роста числа зараженных коронавирусом в Москве

12-04-2020, 18:33

Эпидемиолог оценил вероятность второй волны COVID-19 в Китае

12-04-2020, 13:40

Ученые предупредили об особой уязвимости курильщиков перед коронавирусом

12-04-2020, 11:06

Академик РАН: имбирь и лимон не помогут вылечить коронавирус

12-04-2020, 10:15

Глава Минздрава рассказал о лечебных свойствах лимона и имбиря

12-04-2020, 08:33

Мир предупредили об новой угрозе эпидемии после снятия карантина

11-04-2020, 18:38

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров