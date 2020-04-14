Патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом

Врач-патологоанатом, клинический фармаколог Александр Эдигер высказал мнение об изменениях в легких человека при поражении коронавирусом. Свои выводы доктор основывал на наблюдении за больными с коронавирусом, а также на том, что он видел при вскрытии скончавшихся от инфекции. Патологоанатом уверен, что изменения, которые происходят в легких больного коронавирусом, не являются пневмонией.

Эдигер объяснил, что воспаление легких связано с микробным или микробно-вирусным возбудителем или формированием сложной ассоциации возбудителей. По словам эксперта, воспаление имеет ограниченный по времени процесс. Летальный исход этого процесса происходит в самом крайнем случае. А при коронавирусе происходит поражение стенок сосудов и клеток крови, заявил Эдигер. Он также отметил, что при коронавирусе легкие не являются мишенью. В первую очередь поражаются рецепторы, которые есть как в легких, так и в сосудах, и в пищеварительном тракте, заметил врач.

Вместе с тем Эдигер упомянул китайских медиков, которые утверждают, что инфекция атакует гемоглобин в эритроцитах. Это приводит к гипоксическому синдрому - нехватке кислорода. Иными словами, при коронавирусе гипоксия возникает потому, что легкие утрачивают возможность перевода кислорода из воздуха в кровь, пишет Дни.ру . Наряду с этим эксперт заявил, что его выводы чрезвычайно важны, поскольку медики имеют дело со специфичным поражением легких, а не с пневмонией в чистом виде.