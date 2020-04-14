Самый вредный продукт в мире назвал врач-диетолог

Сегодня, 09:48

Александр Зуев

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Самый вредный продукт в мире назвал врач-диетолог
Вред сахара для организма

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков назвал самый вредный в мире продукт. По его словам, этим продуктом является сахар, который есть в каждом доме. Доктор уверен, что от употребления сахара лучше отказаться. То есть, его следует исключить из рациона абсолютно всем. Как отмечает диетолог, ни один продукт не приводит к такому количеству патологий, как сахар. Наряду с тем Ковальков отметил, что организм человека не приспособлен к большому количеству углеводов.

Врач подчеркнул, что для слаженной работы организма важно взять под контроль уровень сахара в крови и не допускать, чтобы он был выше шести единиц. Со слов Ковалькова, если превысить эту норму, то сахар начнет разъедать тонкий слой клеток, покрывающих сосуды, а затем их разрушать.

Доктор также упомянул, что ежегодно современный столичный житель употребляет до 70 кг сахара, чего никогда раньше не было. Как отметил Ковальков, поджелудочная железа такого количества сахара просто не выдерживает, пишет Sfera.fm. Врач считает, что полученное соединение глюкозы и фруктозы искусственным путем наносит организму чрезвычайный вред.

Ранее ученые выяснили, что употребление сахара способствует повышению артериального давления, увеличивает риск возникновения болезней сердца и инсульта. Кроме того, этот продукт вызывает отложение жира и приводит к быстрому повышению уровня глюкозы и инсулина в организме, вызывая тем самым ложное чувство голода, что приводит к перееданию.

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