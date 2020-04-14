Назван новый симптом заражения коронавирусом

Сегодня, 08:53

Александр Зуев

0

Image 16+
Назван новый симптом заражения коронавирусом
Новые симптомы коронавируса

К уже известным симптомам коронавирусной инфекции добавился еще один, довольно странный. Так, испанские врачи сообщают о новом симптоме болезни. Как отмечают в Совете ортопедических колледжей Испании, на заболевание могут указывать синяки, кровоподтеки и волдыри на ступнях. Этому есть множество свидетельств, но причинно-следственная связь еще не доказана. Тем не менее врачи рекомендуют с вниманием отнестись к такому симптому.

Один из первых случаев появления на ступнях синяков и волдырей был зарегистрирован у 13-летнего итальянского мальчика. Врачи прописали ему лечение, но через пару дней у ребенка поднялась температура, появились боли в мышцах и сильный зуд в ногах. Врачи выяснили, что за неделю до обращения у матери и сестры мальчика были жар, кашель и одышка.

Этот странный симптом чаще всего встречается у детей и подростков. Такие проявления болезни наблюдались у каждого пятого пациента итальянских больниц. Так, среди 88 пациентов одной из больниц 20% сообщали о появлении кровоподтеков на теле. Причем у одних кровоподтеки напоминали сыпь, у других — крапивницу и ветрянку, пишет Газета.Ru. После выздоровления эти пятна и синяки исчезали без следа.

Врачи высказывают опасения по поводу того, что такие синяки могут привести к ошибочному диагнозу. К примеру, в Таиланде мужчине с таким симптомом диагностировали лихорадку Денге, но потом анализы подтвердили коронавирус.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Врач оценил вероятность повторения итальянского сценария в РФ

14-04-2020, 16:19

Медик рассказал о парадоксальной ситуации в Москве с коронавирусом

14-04-2020, 15:57

В Китае начались клинические испытания трех вакцины от коронавируса

14-04-2020, 14:56

Профессор из Петербурга Шенфельд рассказал, что осложняет течение коронавируса

14-04-2020, 14:43

У вируса COVID-19 обнаружили слабое место

14-04-2020, 13:50

Академик РАН Малеев спрогнозировал ситуацию с коронавирусом на пике эпидемии

14-04-2020, 13:07

Путин заявил об изменении ситуации с коронавирусом в России не в лучшую сторону

14-04-2020, 12:46

В ВОЗ оценили возможность повторного заражения COVID-19

14-04-2020, 12:08

Доктор Зайцев назвал 5 мест с самым высоким риском заражения коронавирусом

14-04-2020, 11:58

Диетолог Гинзбург назвал дешевую альтернативу имбирю

14-04-2020, 10:04

В Китае предрекли вторую волну коронавируса в ноябре

13-04-2020, 22:21

В Крыму больной с коронавирусом мог заразить 64 человека

13-04-2020, 14:25

Новый коронавирус быстрее размножается, чем Sars 2003

13-04-2020, 11:23

Китайские ученые выявили новые симптомы коронавируса

13-04-2020, 07:51

В ВОЗ назвали причину роста числа зараженных коронавирусом в Москве

12-04-2020, 18:33

Эпидемиолог оценил вероятность второй волны COVID-19 в Китае

12-04-2020, 13:40

Ученые предупредили об особой уязвимости курильщиков перед коронавирусом

12-04-2020, 11:06

Академик РАН: имбирь и лимон не помогут вылечить коронавирус

12-04-2020, 10:15

Глава Минздрава рассказал о лечебных свойствах лимона и имбиря

12-04-2020, 08:33

Мир предупредили об новой угрозе эпидемии после снятия карантина

11-04-2020, 18:38

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров