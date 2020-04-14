Назван новый симптом заражения коронавирусом

К уже известным симптомам коронавирусной инфекции добавился еще один, довольно странный. Так, испанские врачи сообщают о новом симптоме болезни. Как отмечают в Совете ортопедических колледжей Испании, на заболевание могут указывать синяки, кровоподтеки и волдыри на ступнях. Этому есть множество свидетельств, но причинно-следственная связь еще не доказана. Тем не менее врачи рекомендуют с вниманием отнестись к такому симптому.

Один из первых случаев появления на ступнях синяков и волдырей был зарегистрирован у 13-летнего итальянского мальчика. Врачи прописали ему лечение, но через пару дней у ребенка поднялась температура, появились боли в мышцах и сильный зуд в ногах. Врачи выяснили, что за неделю до обращения у матери и сестры мальчика были жар, кашель и одышка.

Этот странный симптом чаще всего встречается у детей и подростков. Такие проявления болезни наблюдались у каждого пятого пациента итальянских больниц. Так, среди 88 пациентов одной из больниц 20% сообщали о появлении кровоподтеков на теле. Причем у одних кровоподтеки напоминали сыпь, у других — крапивницу и ветрянку, пишет Газета.Ru . После выздоровления эти пятна и синяки исчезали без следа.

Врачи высказывают опасения по поводу того, что такие синяки могут привести к ошибочному диагнозу. К примеру, в Таиланде мужчине с таким симптомом диагностировали лихорадку Денге, но потом анализы подтвердили коронавирус.