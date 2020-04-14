Врач из США напомнил, что обычные медицинские маски не спасают от коронавируса

Обыкновенные медицинские маски защитить от заражения коронавирусом не могут, но они могут снизить заразность уже заболевших. Об этом во время своего интервью РИА Новости заявил врач одной из больниц Нью-Йорка Марлен Каплан.

Центр эпидемии коронавируса в США - штат Нью-Йорк. В понедельник там количество погибших превысило 10 тысяч. Американцы защищаются от коронавируса в том числе и масками, но надо помнить, что это средство защиты неэффективное. Марлен Каплан говорит, что уберечься от инфицирования поможет только маска N95. При этом стоит понимать, что защищать надо не только рот и нос от проникновения коронавируса, но и глаза - возбудитель может проникнуть с каплями и через них.

«Обычные маски, которые носят люди, неидеальны. Если вы в лифте с кем-то, кто болеет коронавирусом, и он кашляет и чихает, такие маски вас не защитят. Если же вы в маске N95, вы не вдохнете эти частицы, потому что N95 их задержит», - объясняет специалист.

Однако невзирая на то, что обычные маски не защищают от коронавируса, это не означает, что их не надо носить, когда человек выходит в магазин либо аптеку.

«Обычная маска не защитит вас от того, кто кашляет и чихает рядом. Но если вы кашляете и чихаете, большая часть вашей слюны будет задержана маской. Надевая маску, вы защищаете других людей», - приводит агентство слова своего собеседника.

Напомним, вспышка нового коронавируса была зафиксирована в декабре минувшего года в Ухане. Уже 11 марта ВОЗ объявила пандемию. Скончались свыше 113 тысяч человек, количество зараженных приблизилось к двум миллионам.