Аллерголог Логина назвала нового потенциального переносчика коронавируса

Тополиный пух может стать новым переносчиком коронавируса в случае, если пандемия не завершится к середине июня. В этом убеждена иммунолог-аллерголог, кандидат медицинских наук Надежда Логина.
По словам Логиной, массовых обращений аллергиков к медикам из-за сезонного цветения пока не наблюдается, но она убеждена, что когда пойдет сезон, работы у аллергологов прибавится. Некоторые россияне, склонные к аллергии, в это время года уезжали за рубеж. Сейчас же они этой возможности лишены.
Больным все равно потребуется помощь медиков, так как самоизоляция сильно не поможет. Пыльца растений коварна тем, что попадает в дом через окна, даже если стоит сетка. Врач говорит, что пыльцу может задержать только влажная ткань, посему аллергикам стоит взять это на заметку.
Ранее ученые из Канады сообщили, что промежуточным хозяином коронавируса могли быть собаки. Они утверждают, что псы могли съесть мясо летучей мыши. В кишечнике у собаки коронавирус под влиянием микрофлоры эволюционировал, после чего перекинулся на человека.
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