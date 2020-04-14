Аллерголог Логина назвала нового потенциального переносчика коронавируса

Тополиный пух может стать новым переносчиком коронавируса в случае, если пандемия не завершится к середине июня. В этом убеждена иммунолог-аллерголог, кандидат медицинских наук Надежда Логина.

«Довольно часто возникает обострение аллергических заболеваний органов дыхания именно во время цветения тополя. А тополиный пух и вовсе может стать активным переносчиком коронавируса, я эту ситуацию уже сейчас предвижу», — заявила специалист во время общения с корреспондентом НСН.

По словам Логиной, массовых обращений аллергиков к медикам из-за сезонного цветения пока не наблюдается, но она убеждена, что когда пойдет сезон, работы у аллергологов прибавится. Некоторые россияне, склонные к аллергии, в это время года уезжали за рубеж. Сейчас же они этой возможности лишены.

Больным все равно потребуется помощь медиков, так как самоизоляция сильно не поможет. Пыльца растений коварна тем, что попадает в дом через окна, даже если стоит сетка. Врач говорит, что пыльцу может задержать только влажная ткань, посему аллергикам стоит взять это на заметку.

«Никакой информации о прямой связи аллергии с коронавирусом нет, но, естественно, все аллергики находятся в группе риска. Потому как в первую очередь это люди, страдающие разными формами бронхиальной астмы, аллергическим ринитом, и те, кто страдает обострениями в сезон цветения, – таких людей на Земле свыше 20 процентов», - добавила она.

Ранее ученые из Канады сообщили, что промежуточным хозяином коронавируса могли быть собаки. Они утверждают, что псы могли съесть мясо летучей мыши. В кишечнике у собаки коронавирус под влиянием микрофлоры эволюционировал, после чего перекинулся на человека.