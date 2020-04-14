Ученые назвали сроки передачи коронавируса

Более 40% случаев передачи коронавируса происходили до того, как у его носителей появились первые симптомы заболевания. Инфицированные люди распространяют вирус за два-три дня до появления первых признаков болезни. Это утверждают ученые из Гонконгского и Гуанчжоуского университетов.

Такой вывод ученые сделали на основе анализов 94 пациентов с коронавирусом. У них были взяты 414 мазков из горла, которые показали, что больные могут распространять коронавирус в течение 32 дней с момента инфицирования, но к 21 дню интенсивность вирусных частиц в организме снижается.

Как отмечают исследователи, максимальное число зараженных частиц в организме человека образуется в первые дни заражения. Опасность зараженного инфекцией человека как переносчика достигает пика за 0,7 дня до появления первых симптомов.

Как говорят врачи, для того чтобы предотвратить распространение инфекции, нужно обращать внимание на ряд факторов:

— инкубационный период;

— серийный интервал (время между аналогичными фазами у заболевших), пишет Индикатор .

Тревожным признаком является серийный интервал, который короче инкубационного периода. Это свидетельствует о том, что заразившийся коронавирусом стал переносчиком заболевания до появления первых симптомов.