Ученые нашли место, где живут люди с иммунитетом к коронавирусу

В Германии учёные нашли место, в котором живут люди со стойким иммунитетом к коронавирусу. Таким местом является территория на границе с Нидерландами, коммуна Гангельт.

Медработниками был проведен массовый скрининг населения на коронавирус и на антитела к нему. Оказалось, что, несмотря на то, что в коммуне достаточно высокий уровень текущей инфицированности, людей с уже сформированным иммунитетом очень много. Большинство жителей коммуны не обращались за медицинской помощью и даже не подозревали о том, что они больны.

"Учитывая этот факт, мы может надеяться на благоприятное течение эпидемии. Мягкая форма протекания болезни позволяет сформировать коллективный иммунитет. Это означает, что инфекция может исчерпать свои возможности к распространению в популяции", — высказал мнение иммунолог Евгений Шилов.

Главный санитарный врач России Анна Попова сообщила, что с 14 апреля в Москве начался массовый скрининг на антитела к коронавирусу.

Самая сложная ситуация из-за вируса на сегодняшний день наблюдается в США, где число зараженных превысило 639 тысяч человек. Немного от нее отстают Италия и Испания. В Германии, при высоком числе случаев заражения наблюдается низкая смертность. По данным на 16 апреля, в России зарегистрировано 27936 зараженных коронавирусом, 2304 человек выздоровели, 232 больных умерли.

ВОЗ напоминает, что важным шагом к преодолению эпидемии является строгое соблюдение карантинных мер и правил личной гигиены. Нужно чаще мыть руки с мылом и избегать мест скопления большого количества людей.

Ранее сообщалось, что учёные во всём мире стали предполагать, что смерть наступает не от самого коронавируса, а от неадекватной реакции иммунитета на него.