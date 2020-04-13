В Канаде вирусологи обнаружили блокирующий коронавирус препарат

Препарат ремдесивир, созданный для борьбы с лихорадкой Эбола в 2014 году, можно использовать как эффективное средство для подавления размножения коронавируса в организме. Об этом рассказали ученые-вирусологи из Канады, сотрудники из Университета Альберты.

Они протестировали препарат против ближневосточного респираторного синдрома (MERS) и атипичной пневмонии SARS-COV, которые схожи по структуре РНК с коронавирусом.

Как отмечают эксперты, ремдесивир можно расценивать как противовирусное средство прямого действия против SARS-CoV-2. Вирусологи считают, что ремдесивир - это мощный ингибитор полимераз коронавируса. Как объяснили авторы исследования, ремдесивир обманывает вирус, имитируя его строительные блоки. Таким образом, вирус уже не может размножаться и тогда организм начинает справляться с болезнью.

В то же время исследователи отметили необходимость проведения клинических испытаний препарата, поскольку пока трудно говорить о его эффективности в реальных условиях, пишет MedikForum.ru .

Ранее японские ученые заметили эффективность влияния антиретровирусного препарата нелфинавира на вирусные частицы SARS-CoV-2. Медики отметили, что лекарство даже в малых дозах тормозит размножение вируса.