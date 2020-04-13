В России зафиксировали число бессимптомных случаев коронавируса

О развитии эпидемии коронавируса в России рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Специалист утверждает, что на данный момент, большая часть страны готова контролировать инфекцию. Этому способствуют введенные вовремя ограничительные меры, которые помогли нам выиграть время.
Кроме того, почти у 30% заболевание протекает в бессимптомной форме. И количество таких случаев возрастает. Так, в самом начале эпидемии количество «бессимптомников» не превышало 10%. Главным образом, сократить количество зараженных поможет самоизоляция.
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