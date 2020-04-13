В России зафиксировали число бессимптомных случаев коронавируса

О развитии эпидемии коронавируса в России рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Специалист утверждает, что на данный момент, большая часть страны готова контролировать инфекцию. Этому способствуют введенные вовремя ограничительные меры, которые помогли нам выиграть время.

«Но чем больше мы тестируем население, тем больше выявляется зараженных», — отметила она.

Кроме того, почти у 30% заболевание протекает в бессимптомной форме. И количество таких случаев возрастает. Так, в самом начале эпидемии количество «бессимптомников» не превышало 10%. Главным образом, сократить количество зараженных поможет самоизоляция.

«На сегодня это является важным шагом на пути к общему выздоровлению», — подчеркнула Анна Попова.