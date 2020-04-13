В США назвали самые ранние признаки заболевания коронавирусом

Сегодня, 12:29

Ольга Громова

0

Image 16+
В США назвали самые ранние признаки заболевания коронавирусом
Эпидемия коронавируса

Доцент кафедры отоларингологии и хирургии медицинского факультета Университета Цинциннати и врач UC Health Ахмад Седагат назвал самые ранние признаки, по которым можно распознать «коронавирусное начало». По его словам, на первых порах на заболевание может указывать внезапная потеря обоняния (аносмия). При этом у инфицированного нет привычного ощущения заложенности носа, передает «Царьград». Именно это, по мнению врача, поможет отличить коронавирус от сезонной аллергии, которая докучает весной.

Седагат подчеркивает, что потеря обоняния у зараженного коронавирусом появляется гораздо раньше, нежели лихорадка (высокая температура), сухой кашель или одышка. Врач советует при внезапной потери обоняния срочно принять меры и изолироваться, а также обратиться к медикам.

Ранее ученые сообщили, что бессимптомное течение коронавирусной болезни не такое уж безобидное, как считалось ранее. У части переболевших были выявлены серьезные поражения легких.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Врач оценил вероятность повторения итальянского сценария в РФ

Вчера, 16:19

Медик рассказал о парадоксальной ситуации в Москве с коронавирусом

Вчера, 15:57

В Китае начались клинические испытания трех вакцины от коронавируса

Вчера, 14:56

Профессор из Петербурга Шенфельд рассказал, что осложняет течение коронавируса

Вчера, 14:43

У вируса COVID-19 обнаружили слабое место

Вчера, 13:50

Академик РАН Малеев спрогнозировал ситуацию с коронавирусом на пике эпидемии

Вчера, 13:07

Путин заявил об изменении ситуации с коронавирусом в России не в лучшую сторону

Вчера, 12:46

В ВОЗ оценили возможность повторного заражения COVID-19

Вчера, 12:08

Доктор Зайцев назвал 5 мест с самым высоким риском заражения коронавирусом

Вчера, 11:58

Диетолог Гинзбург назвал дешевую альтернативу имбирю

Вчера, 10:04

В Китае предрекли вторую волну коронавируса в ноябре

13-04-2020, 22:21

В Крыму больной с коронавирусом мог заразить 64 человека

13-04-2020, 14:25

Новый коронавирус быстрее размножается, чем Sars 2003

13-04-2020, 11:23

Китайские ученые выявили новые симптомы коронавируса

13-04-2020, 07:51

В ВОЗ назвали причину роста числа зараженных коронавирусом в Москве

12-04-2020, 18:33

Эпидемиолог оценил вероятность второй волны COVID-19 в Китае

12-04-2020, 13:40

Ученые предупредили об особой уязвимости курильщиков перед коронавирусом

12-04-2020, 11:06

Академик РАН: имбирь и лимон не помогут вылечить коронавирус

12-04-2020, 10:15

Глава Минздрава рассказал о лечебных свойствах лимона и имбиря

12-04-2020, 08:33

Мир предупредили об новой угрозе эпидемии после снятия карантина

11-04-2020, 18:38

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров