В США назвали самые ранние признаки заболевания коронавирусом

Доцент кафедры отоларингологии и хирургии медицинского факультета Университета Цинциннати и врач UC Health Ахмад Седагат назвал самые ранние признаки, по которым можно распознать «коронавирусное начало». По его словам, на первых порах на заболевание может указывать внезапная потеря обоняния (аносмия). При этом у инфицированного нет привычного ощущения заложенности носа, передает «Царьград». Именно это, по мнению врача, поможет отличить коронавирус от сезонной аллергии, которая докучает весной.

Седагат подчеркивает, что потеря обоняния у зараженного коронавирусом появляется гораздо раньше, нежели лихорадка (высокая температура), сухой кашель или одышка. Врач советует при внезапной потери обоняния срочно принять меры и изолироваться, а также обратиться к медикам.

Ранее ученые сообщили, что бессимптомное течение коронавирусной болезни не такое уж безобидное, как считалось ранее. У части переболевших были выявлены серьезные поражения легких.