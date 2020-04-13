Стало известно об осложнениях при бессимптомном течении COVID-19

Бессимптомное течение заболевания коронавирусом не так уж безобидно, как может показаться. При такой форме заболевания могут быть разные последствия и при этом не стоит исключать серьезных осложнений, утверждает заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, профессор Сергей Авдеев. Принято считать, что в такой форме болезнь проходит легче. Как правило, бессимптомными носителями коронавируса становятся дети, молодые и здоровые люди.

Возможно, что сначала человек не замечает никаких симптомов коронавируса, а потом могут появиться осложнения, говорит профессор. Сегодня нельзя ответить на вопрос о том, как часто встречаются осложнения при бессимптомном течении заболевания.

Но, как отмечает эксперт, бессимптомное течение заболевания достаточно распространено - таких пациентов может быть от 25% до 50%. Например, на судне Dimond Princess бессимптомное течение коронавируса было у 73% инфицированных, напомнил Авдеев. В состоянии отсутствия симптомов носитель инфекции может находиться до четырех недель, распространяя вирус. Со временем у него может выработаться иммунитет к вирусу.

Авдеев также уточнил, что главное осложнение коронавирусной инфекции - острая дыхательная недостаточность. При таком диагнозе пациенту чаще всего необходимо подключение к кислороду или аппарату ИВЛ. Как отметил эксперт, в среднем бессимптомное заболевание протекает от недели до двух. Если здоровый человек общался с заболевшим, то две недели он должен соблюдать самоизоляцию.

Сейчас в России пациенты с легкой формой коронавируса лечатся дома, но врачи продолжают за ними наблюдать, пишет РИА Новости .

Авдеев напомнил, что тяжелее всего переносят болезнь пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями, в том числе сахарным диабетом и гипертонической болезнью. Эксперт призывает россиян не расслабляться, поскольку сценарии развития заболевания могут быть самыми разными и ситуация может выйти из-под контроля.