Доктор Комаровский объяснил высокую смертность в Италии бесконтрольным приемом антибиотиков

Известный педиатр и телеведущий Евгений Комаровский объяснил причину высокой смертности от коронавируса в Италии. На своем YouTube-канале доктор Комаровский рассказал, почему итальянцы часто умирают от коронавируса. По мнению педиатра, причиной этого явления служит неконтролируемый прием антибиотиков. Эта ошибка привела к устойчивости микроорганизмов к препаратам. В результате бактерии стали более агрессивными и начали вызывать более серьезные осложнения, с которыми очень сложно бороться. Кроме того, антибиотики неэффективны против вирусных заболеваний, поэтому пока они применяются, вирусная инфекция прогрессирует.

Специалист настоятельно не рекомендует принимать антибиотики и другие сильнодействующие препараты без назначения врача или для профилактики. На сегодняшний день в Италии зарегистрировано уже более 20 тысяч летальных исходов от коронавируса. Общее число заболевших в стране составляет 159 516 человек.

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