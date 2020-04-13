Врач назвал причины для второй волны коронавируса в России

Сегодня, 10:47

Анна Лисова

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Врач назвал причины для второй волны коронавируса в России
Эпидемия коронавируса

В России возможна вторая волна заражения коронавирусом. Об этом предупредил главный врач медицинского центра «Лидер медицины», врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков, передает ТАСС. Он отметил, что сейчас ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в России можно оценить как напряженно-стабильная. Пока нельзя точно сказать, когда наступит пик заболеваемости. При этом, по его мнению, игнорирование жителями страны режима самоизоляции может привести ко второй волне заражения.

«Если неделю назад я мог сказать, что в конце недели мы увидим стабилизацию процесса, то в данный момент боюсь, что будет второй подъем дестабилизации», - сказал Тимаков.

Он согласился с тем, что многим людям сложно постоянно находится дома. Поэтому, по его мнению, выходить иногда можно, но в таких случаях важно соблюдать все правила безопасности. Поэтому на улицу можно выходить в маске, соблюдая социальную дистанцию. Важно пользоваться антисептиками и не общаться с другими.

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