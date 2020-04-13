Доктор Комаровский рассказал, что может защитить от заражения коронавирусом

Доктор Евгений Комаровский рассказал, от чего зависит вероятность заражения коронавирусом. На своем ютуб-канале он разместил видео, в котором объяснил, можно ли тесно контактировать с больным коронавирусом и при этом самому не заразиться.

Так, эксперт подчеркнул, что то, заразится человек или нет после контакта с тем, у кого уже есть коронавирусная инфекция, зависит от множества факторов. Один из самых главных – состояние местного иммунитета человека. Стоит учитывать, конечно же, насколько тесен контакт, какова температура помещения и какая влажность в этом помещении. Также вероятность заражения зависит от того, насколько выражены симптомы в уже больного человека, есть ли на нем защитная маска. При этом важным фактором, подчеркнул Комаровский, является местный иммунитет. Ведь даже после тесного контакта с зараженным человеком не все заболевают.

«Если человек находится в воздухе с оптимальными параметрами, если он не имеет дефицита жидкости в организме, если он много пьет, если у него влажные слизистые, хороший местный иммунитет, то у него есть огромные шансы контактируя с больным вообще не заболеть», - объяснил Комаровский.

Так, лучше местный иммунитет работает у тех, кто реже болеет простудой. Людям, которые подвержены частым простудам, стоит позаботиться и укрепить свой иммунитет. Тем не менее, даже тем, кто болеет простудой редко, стоит быть осторожными. Поэтому важно соблюдать правила самоизоляции, следить за гигиеной, держать социальную дистанцию в общественных местах, правильно питаться и соблюдать принципы здорового образа жизни.