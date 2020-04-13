Елена Малышева назвала источник иммунитета к коронавирусу

Заслуженный врач России Елена Малышева предположила, что вакцина от туберкулеза (БЦЖ) повышает иммунную защиту от коронавируса. Она упомянула США и Италию, где зафиксирован высокий уровень заболеваемости и смертности от коронавируса. Как сказала Малышева, в этих странах вакцинация БЦЖ не проводилась. Она также упомянула, что в Бразилии вакцинация от туберкулеза проводилась в 1920 году и смертность там ниже в 100 раз.Врач выразила надежду на то, что вакцинация БЦЖ в России позволит избежать высокой смертности от коронавируса.

Ранее ученые из Техасского университета заметили, что в странах, где проводилась вакцинация БЦЖ, уровень смертности от коронавируса значительно ниже. В свою очередь иммунолог Владимир Болибок недавно отметил, что даже усиленный иммунитет не способен защитить организм от заражения коронавирусом, поскольку у людей еще не выработались антитела против инфекции, пишет РИА Новости . При этом ученый согласился с утверждением, что вакцинация БЦЖ может ускорить ответ иммунной системы на коронавирус. В таком случае заболевание не переходит в тяжелую форму.

Стоит сказать, что сейчас многие эксперты считают, что за появление коронавируса несут ответственность США. Так, директор Института политических исследований, Сергей Марков предположил, что SARS-CoV-2 создали американцы. По его словам, на территории консульства США в Ухани были обнаружены банки с пометками «Бактериологическая опасность».