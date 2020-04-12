Врач оценил вероятность повторения итальянского сценария в РФ

Сегодня, 16:19

Александр Зуев

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Врач оценил вероятность повторения итальянского сценария в РФ

В России едва ли может повториться итальянский сценарий развития эпидемии коронавируса. Об этом сказал главный врач городской клинической больницы № 71 Александр Мясников. Напомним, что  по случаям летальных исходов Италия занимает второе место, по количеству зараженных - третье.

Врач также заявил, что нельзя допускать перенасыщения больниц пациентами. Доктор напомнил, что в московских больницах есть 100 тысяч коек для зараженных больных. Наряду с этим Мясников напомнил, что россиянам нужно соблюдать карантинные меры, которые призваны защитить население от инфекции.

Также врач добавил, что пика заболеваемости в России можно ожидать в конце апреля. Затем последует спад, после которого возможна вторая волна, пишет РИА Новости.

Ранее доктор говорил, что любая изоляция должна быть ограничена по срокам. В противном случае общая ситуация может стать еще хуже, чем пандемия.

Добавим, что в России зафиксировано более 21 тыс. заражения, 170 человек скончались, выздоровели 1 694.

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