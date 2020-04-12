Медик рассказал о парадоксальной ситуации в Москве с коронавирусом

В Москве происходит парадоксальная ситуация, связанная с самоизоляцией граждан и распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщил доктор медицинских наук Евгений Ачкасов. С его слов, с самого начала россияне, которые соблюдали самоизоляцию, строго выполняли данные им рекомендации.
Медик заявил, что при снижении индекса самоизоляции наблюдается повышение числа инфицированных коронавирусом.
Ачкасов подчеркнул, что даже при легких формах COVID-19 могут наступить серьезные осложнения, такие как, фиброз легких.
11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире уже заразились коронавирусом более 1,9 миллиона человек, погибли от инфекции уже 118 459 человек. Вылечились почти 445 тысячи. На данный момент в России было проведено более 1, 4 млн. Всего с начала эпидемии зафиксировано 21102 случая заражения. За сутки выявлено 2774 больных. 16944 человека выздоровели, 107 человек погибло.
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