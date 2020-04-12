Медик рассказал о парадоксальной ситуации в Москве с коронавирусом

В Москве происходит парадоксальная ситуация, связанная с самоизоляцией граждан и распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщил доктор медицинских наук Евгений Ачкасов. С его слов, с самого начала россияне, которые соблюдали самоизоляцию, строго выполняли данные им рекомендации.

"С самого начала россияне продемонстрировали строгую дисциплинированность. Индекс самоизоляции в Москве составил 4,0 и 4,2-4,3. Однако последнюю неделю этот показатель начинает понижаться", — сообщил профессор.

Медик заявил, что при снижении индекса самоизоляции наблюдается повышение числа инфицированных коронавирусом.

"Эта ситуация парадоксальна", — отметил доктор.

Ачкасов подчеркнул, что даже при легких формах COVID-19 могут наступить серьезные осложнения, такие как, фиброз легких.

11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире уже заразились коронавирусом более 1,9 миллиона человек, погибли от инфекции уже 118 459 человек. Вылечились почти 445 тысячи. На данный момент в России было проведено более 1, 4 млн. Всего с начала эпидемии зафиксировано 21102 случая заражения. За сутки выявлено 2774 больных. 16944 человека выздоровели, 107 человек погибло.