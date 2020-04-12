В Китае начались клинические испытания трех вакцины от коронавируса

Сегодня, 14:56

Анна Морозова

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В Китае начались клинические испытания трех вакцины от коронавируса
Разработка вакцины от коронавируса

Правительство Китая выдало официальное разрешение для проведения клинических испытаний инактивированной вакцины от коронавируса Covid-19. Эта вакцина станет уже второй в Китае и третьей в мире, которая начала свои клинические испытания.

Центр клинических испытаний Китая одобрил заявку входящей в государственную корпорацию Sinopharm компании Wuhan Institute of Biological Products на клинические испытания инактивированной вакцины от коронавируса нового типа. Учеными из Университета Гонконга было установлено, что коронавирус Covid-19 в три раза мощнее поражает ткани легких, чем вирус, который вызывает атипичную пневмонию.

Напомним, 17 марта в Китае закончились клинические испытания противовирусного препарата «Фавилавир», который используется для снижения лихорадки у больных коронавирусом. Китайский медэксперт Ван Кайли заявил, что поскольку вакцина только вошла в первую стадию испытаний, то на ее разработку уйдет не меньше года.

Клинические испытания первой вакцины против коронавируса, которая была разработана в Китае, стартовали в марте. В исследованиях участвуют 108 добровольцев. Проведение клинических испытаний данной вакцины запланировано на период с 16 марта по 31 декабря 2020 года.

США перегнала Китай и Иран по летальности от коронавируса, которая уже превысила 22 тыс. человек. Поэтому Китай, где произошла первая вспышка коронавируса и Иран, куда инфекция была занесена из Китая, уже не входят в число стран, наиболее серьезно пострадавших от пандемии.

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