Профессор из Петербурга Шенфельд рассказал, что осложняет течение коронавируса

Профессор СПбГУ Иегуда Шенфельд рассказал о том, кто чаще умирает от коронавируса и что именно осложняет течение заболевания. В частности, тяжелое протекание болезни обусловлено высоким уровнем ферритина, который запускает повышенный синтез специальных молекул, что чревато осложнениями и может привести к летальному исходу. Ферритин - это своеобразное депо железа. Как говорит ученый, существует взаимосвязь между тяжелым протеканием новой коронавирусной инфекции и уровнем ферритина. При дефиците железа организм использует его резерв из ткани. Высокий уровень этого вещества сигнализирует о проникновении бактерий и вирусов в организм человека.

Это состояние называется гиперферритинемией. В таком состоянии пациенты с коронавирусом умирают в 50% случаев.

Как заметил Шенфельд, эта ситуация напоминает ту, которую мы сегодня наблюдаем с коронавирусом. То есть гиперферритинемия, при которой запускается повышений синтез специальных молекул, является диагностическим параметром тяжелого течения инфекций, пишет Газета Metro .

Отметим, что сейчас Шенфельд вместе с коллегами работает над созданием вакцины против коронавируса.

Ранее сообщалось, что микробиологи из Южной Кореи составили схему генома коронавируса. Они выяснили, что, проникая в клетку, вирус реплицирует геномную РНК, а также множество субгеномных РНК, среди которых есть такие, о которых науке известно не было.