У вируса COVID-19 обнаружили слабое место

Сегодня, 13:50

Анна Лисова

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У вируса COVID-19 обнаружили слабое место
Коронавирус

Ученые из университета Саутгемптона заявили о том, что им удалось обнаружить «слабое место» коронавируса SARS-CoV-2, который провоцирует COVID-19, пишет РГ. Исследователи выяснили, что у SARS-CoV-2 оболочка не такая плотная, как у многих других смертельных вирусов, в том числе и у ВИЧ. Эту информацию, считают ученые, следует использовать тем, кто сейчас разрабатывает вакцину от SARS-CoV-2.

Результаты исследования основаны на данных, которые были получены британскими учеными в ходе анализа компьютерной модели коронавируса. Оказалось, что SARS-CoV-2 имеет большое количество шипов, покрытых сахарами (их называют гликаны). Так вирусу удается замаскироваться, чтобы проникнуть незаметно в здоровую клетку.

По словам ученых, у SARS-CoV-2 низкая плотность гликана, и это оставляет иммунной системе меньше препятствий для уничтожения его с помощью антител. Тем не менее, полученная информация, считают исследователи, ускорит создание эффективной вакцины.

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