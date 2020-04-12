Академик РАН Малеев спрогнозировал ситуацию с коронавирусом на пике эпидемии

Советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев рассказал о том, Россия еще не вышла на пик эпидемии коронавируса. Он прогнозирует, что только в Москве число заболевших может достичь 20-25 тыс., сообщает «Парламентская газета ».

Малеев отметил, что, скорее всего, когда в столице заболеваемость начнет спадать, в регионах наоборот может увеличиваться. Но даже примерные сроки окончания эпидемии эксперт называть не стал, подчеркнув, что сроки окончания эпидемии в стране зависят от разных факторов. Так, стоит учитывать, что в Россию продолжают возвращаться люди из-за границы. Нет достаточной информации о том, как распространяется коронавирус в африканских странах. Повлиять на завершение эпидемии коронавируса может и появление вакцины.

Малеев отметил, что ожидает завершение вспышки коронавируса в России в летний период, хотя немало экспертов не согласны с таким прогнозам. Что же касается пика эпидемии, то, как показывает статистика, он наступает зачастую через четыре-шесть недель после начала вспышки.

«Будем надеяться, что Россия выйдет на плато как можно раньше. В значительной степени это зависит и от того, как мы будем себя вести, как будем соблюдать изоляцию. Вирус не сам по себе распространяется, на него влияют все наши мероприятия», — сказал академи.