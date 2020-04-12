Путин заявил об изменении ситуации с коронавирусом в России не в лучшую сторону

За последние дни в России ухудшилась эпидемиологическая ситуация. Об этом заявил в ходе совещания, на котором обсуждалась проблема распространения коронавируса в стране, президент РФ Владимир Путин, передает «Дождь ». Он подчеркнул, что проблемой стало учащение случаев заражения с тяжелым протеканием болезни.

«Мы видим с вами, что обстановка меняется практически ежедневно и, к сожалению, не в лучшую сторону… Ближайшие недели станут во многом определяющими», - добавил президент.

Помимо этого, Владимир Путин считает, что сейчас необходимо составлять не только долгосрочные прогнозы, но и изучать все возможные сценарии на ближайшие дни. Глава государства подчеркнул, что на данный момент важно проработать все варианты развития событий, «даже самые сложные и экстраординарные». Владимир Путин дал поручение рассмотреть варианты формирования единого резерва индивидуальной защиты для медработников, оборудования и препаратов для лечения коронавируса.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, более чему у 40% заразившихся коронавирусом заболевание протекает бессимптомно. На утро 14 апреля было известно о более чем 18 тыс. случаях заражения коронавирусом в России. С момента, как в России появился первый больной с COVID-19, это заболевание унесло жизни 160 человек.