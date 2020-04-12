В ВОЗ оценили возможность повторного заражения COVID-19

Всемирная организация здравоохранения пока не может определенно ответить на вопрос о том, получают ли иммунитет от коронавируса уже переболевшие люди. Об этом рассказала на брифинге в Женеве глава подразделения экстренных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове. По ее словам, есть лишь немного информации об иммунитете для тех, кто переболели. Как отметила Мария Ван Керкхове, необходимо понимать, какой иммунитет появляется у перенесших заболевание в средней, тяжелой и легкой форме.

По словам эксперта, в Шанхае провели исследование плазмы 175 переболевших коронавирусом пациентов. У некоторых был выявлен стойкий ответ на антитела, а у других такой ответ не выработался. ВОЗ рассчитывает, что с ростом количества выздоровевших - до 300 тысяч человек, появится больше исследований о появлении иммунитета к заболеванию, пишет Москва-Баку.ru . На сегодня нет полного представления того, как вырабатывается иммунитет, заявила эксперт.

При этом ВОЗ не исключает риски рецидива коронавирусной болезни у тех, кто от нее излечился. Примечательно, что в мире есть случаи, когда коронавирус выявляли у тех, кто уже выздоровел. Пока ученые не могут ответить на вопрос, почему случается рецидив. Судя по всему, по каким-то причинам в организме не всегда вырабатываются антитела для борьбы с заболеванием. Повторное заражение пациентов не является редкостью, что обусловлено неполным уничтожением вируса в организме. Этот факт вызывает в ученых серьезную озабоченность.