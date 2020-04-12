В ВОЗ оценили возможность повторного заражения COVID-19

Сегодня, 12:08

Александр Зуев

0

Image 16+
В ВОЗ оценили возможность повторного заражения COVID-19
Снимок пациента больного на коронавирус

Всемирная организация здравоохранения пока не может определенно ответить на вопрос о том, получают ли иммунитет от коронавируса уже переболевшие люди. Об этом рассказала на брифинге в Женеве глава подразделения экстренных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове. По ее словам, есть лишь немного информации об иммунитете для тех, кто переболели. Как отметила Мария Ван Керкхове, необходимо понимать, какой иммунитет появляется у перенесших заболевание в средней, тяжелой и легкой форме.

По словам эксперта, в Шанхае провели исследование плазмы 175 переболевших коронавирусом пациентов. У некоторых был выявлен стойкий ответ на антитела, а у других такой ответ не выработался. ВОЗ рассчитывает, что с ростом количества выздоровевших - до 300 тысяч человек, появится больше исследований о появлении иммунитета к заболеванию, пишет Москва-Баку.ru. На сегодня нет полного представления того, как вырабатывается иммунитет, заявила эксперт.

При этом ВОЗ не исключает риски рецидива коронавирусной болезни у тех, кто от нее излечился. Примечательно, что в мире есть случаи, когда коронавирус выявляли у тех, кто уже выздоровел. Пока ученые не могут ответить на вопрос, почему случается рецидив. Судя по всему, по каким-то причинам в организме не всегда вырабатываются антитела для борьбы с заболеванием. Повторное заражение пациентов не является редкостью, что обусловлено неполным уничтожением вируса в организме. Этот факт вызывает в ученых серьезную озабоченность.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

В ВОЗ назвали причину роста числа зараженных коронавирусом в Москве

12-04-2020, 18:33

Эпидемиолог оценил вероятность второй волны COVID-19 в Китае

12-04-2020, 13:40

Ученые предупредили об особой уязвимости курильщиков перед коронавирусом

12-04-2020, 11:06

Академик РАН: имбирь и лимон не помогут вылечить коронавирус

12-04-2020, 10:15

Глава Минздрава рассказал о лечебных свойствах лимона и имбиря

12-04-2020, 08:33

Мир предупредили об новой угрозе эпидемии после снятия карантина

11-04-2020, 18:38

Названы крымские города с высоким риском заболеваемости коронавирусом

11-04-2020, 18:34

Доктор Мясников рассказал о «русском чуде» в борьбе с коронавирусом

11-04-2020, 14:46

Российские медики доказали эффективность «Мефлохина» против коронавируса

11-04-2020, 14:13

Минздрав отметил возможность без теста диагностировать коронавирус

11-04-2020, 12:54

Мужчинам и людям с лишним весом коронавирус угрожает сильнее всего

11-04-2020, 12:21

Об опасности аппаратов ИВЛ рассказал доктор Мясников

11-04-2020, 12:10

Ученые объяснили, почему курильщики рискуют заразиться коронавирусом

11-04-2020, 11:33

Вирусологи: Коронавирус может разрушать ткани мозга и вызывать некроз

11-04-2020, 10:16

«Многие умрут»: шведский врач дал мрачный прогноз по коронавирусу

11-04-2020, 09:39

Врач рассказал, как промывать нос для профилактики от коронавируса

11-04-2020, 07:52

В Белоруссии резко увеличилось количество число зараженных коронавирусом

10-04-2020, 17:59

Скворцова предсказала срок пика эпидемии коронавируса в России

10-04-2020, 13:50

Число зараженных COVID-19 в России превысило 11 тыс. человек

10-04-2020, 11:39

Аппараты ИВЛ могут быть смертельно опасны при коронавирусе

10-04-2020, 11:36

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров