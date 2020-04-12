Доктор Зайцев назвал 5 мест с самым высоким риском заражения коронавирусом

Большинство граждан России являются людьми дисциплинированными, соблюдают режим самоизоляции и почти все время остаются дома, чтобы замедлить темпы распространения коронавируса. Но и это не гарантирует стопроцентную защиту от COVID-19, предупреждает врач-оториноларинголог Владимир Зайцев. Заразиться можно даже без длительного выхода в город - у дома.

Зайцев назвал места с самым высоким риском возможности заразиться коронавирусом. На первые места он поставил магазины и аптеки. По мнению специалиста, риски заражения в этих местах особенно велики, потому что людей там всегда много. Дистанцию в два метра удается выдержать не всегда. В этой связи доктор советует всегда ходить в магазины за продуктами в маске и стараться не притрагиваться лишний раз к продуктам, поверхностям, стеллажам и так далее.

На третьем месте в ТОП-5 самых опасных мест по версии доктора Зайцева - АЗС. Он объяснил, что к пистолету каждый день прикасаются руки сотен человек. По этой причине следует сразу же после заправки обработать их санитайзером. Лучше, конечно, заезжать на АЗС, где возможна бесконтактная заправка, посоветовал доктор в интервью «АиФ».

При выгуле собаки и выносе мусора также стоит быть предельно осторожными. Опасность коронавируса в том, что он может быть на дверных ручках подъезда, на перилах, а также на асфальте. Посему после возвращения домой надо тщательно вымыть свои руки и не забыть о лапах собаки.

Ранее ученые определили, что коронавирус действует по принципу «поражай и беги».