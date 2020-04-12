Диетолог Гинзбург назвал дешевую альтернативу имбирю

Сегодня, 10:04

Анна Лисова

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Диетолог Гинзбург назвал дешевую альтернативу имбирю
Польза куркумы

Не только имбирь может укреплять иммунитет, заявил доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. В интервью радио Sputnik он перечислил продукты, которые полезны для здоровья не меньше, чем имбирь. Ведь на фоне возросшего спроса, он не только подорожал, но и найти в продаже его стало сложнее.

Имбирь действительно обладает рядом полезных качеств. Он может стимулировать иммунитет, а также имеет антисептические свойства. И хотя имбирь продукт полезный, его свойства уникальными не являются. Как рассказал Михаил Гинзбург, не менее полезные для здоровья продукты присутствуют в меню большинства из нас.

«Первое, что помогает снизить вероятность заболевания, это фитонциды – летучие биологически активные вещества, эфиры, обычно с ними связан горький, острый, пряный вкус. Они разрушают вирусы. Кроме имбиря, на фитонциды богаты лук, чеснок, редис, редька, капуста», - объяснил эксперт.

Доказано, что организм лучше сопротивляется инфекции, если получает вещества, позволяющие повысить противовоспалительные функции. Такие свойства есть у смородины, черники, клюквы и малины, а также куркумы.

«Противовоспалительный эффект позволяет снизить избыточный ответ организма на проникновение вируса. Им обладает куркума. Ее в этом плане даже называют первым противовоспалительным продуктом», - сообщил Гинзбург.

К тому же у куркумы больше антиоксидантов, тогда как в имбире их почти нет. Антиоксиданты необходимы организму, чтобы создавать природный барьер против инфекции. Помимо куркумы, в больших количествах они содержатся также в болгарском перце и томатах.

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